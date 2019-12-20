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20.12.19 12:43

"Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому", - мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд

Народний депутат від депутатської групи "За майбутнє", мажоритарник Ігор Гузь звернувся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з проханням пояснити, чи перерозподілив він 1 млрд 800 млн грн, які були виділені на соціально-економічний розвиток. Гончарук каже, що поки не підписував розпорядження.

"Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому", - мажоритарник Гузь запитав Гончарука, чи перерозподілив він 1,8 млрд

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, таке запитання нардеп поставив прем'єру під час години запитань до уряду.

"Я хочу звернути увагу всіх мажоритарників, які в цьому залі, нас тут 99. Треба, щоб прем'єр нам усім сказав, у середу на закритому засіданні уряду було ухвалено рішення про перерозподіл 1 млрд 800 млн грн коштів на соціально-економічний розвиток, де забрали у тисячі об'єктів ці кошти, і перерозподілили, наприклад, 371 млн на місто Покровськ, 260 млн на Кам'янське. Це що за історія? У нас є це розпорядження, де розписано все до копійки", - сказав Гузь.

"Ми вас просили на зустрічі неодноразово нишком не ділити кошти соцеконому, коли мажоритарники в цьому залі про це не знають", - додав він.

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Гончарук відповів, що поки не підписував таке розпорядження.

"Станом на сьогодні жодні розпорядження про соцеконом я не підписував. А процедура яка: у вас у парламенті є комісія з народних депутатів, яка визначає перелік цих об'єктів. Вони надійшли до нас в уряд, це правда, це дійсно так, ми його розглянули, але ми його не випускаємо. Я відразу після того, як ми його розглянули, зв'язався з паном Давидом Арахамією (головою фракції "Слуга народу". - Ред.), який є відповідальним за те, щоб правильно організувати цей процес у парламенті, наскільки я знаю. Він має змодерувати це питання для того, щоб проконсультуватися, чи правильно все було зроблено на рівні процедур у парламенті. Так само ми консультувалися з бюджетним комітетом для того, щоб переконатися, що всі процедури були дотримані. Якщо нам надійде підтвердження, що всі процедури на рівні парламенту були дотримані, ми, безумовно направимо це розпорядження в парламент для виконання", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що остаточне рішення ухвалює бюджетний комітет парламенту.

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