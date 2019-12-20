До 16.00 сьогоднішнього дня всі гральні заклади мають бути закриті, - Аваков дав доручення Нацполіції. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр Арсен Аваков.

"Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає ось у чому - скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національної поліції і фіскальної службі забезпечити прийняття відповідних заходів", - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який зараз розглядається і буде ухвалений Верховною Радою.

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"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї і гральні заклади мають бути закриті. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - додав він.

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що поліція готова до виконання наказу.

Нагадаємо, раніше Кабмін унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.