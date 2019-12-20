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20.12.19 12:24

До 16.00 сьогоднішнього дня всі гральні заклади мають бути закриті, - Аваков дав доручення Нацполіції. ВIДЕО

Від сьогодні всі гральні заклади припиняють функціонування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр Арсен Аваков.

"Постанова Кабінету міністрів вже опублікована і набула чинності. Вона полягає ось у чому - скасувати наказ Державного кабінету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2012 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей. Національної поліції і фіскальної службі забезпечити прийняття відповідних заходів", - сказав Аваков.

Міністр зазначив, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який зараз розглядається і буде ухвалений Верховною Радою.

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"Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї і гральні заклади мають бути закриті. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", - додав він.

Глава Національної поліції Ігор Клименко заявив, що поліція готова до виконання наказу.

Нагадаємо, раніше Кабмін унеможливив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

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