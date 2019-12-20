Секретар РНБО Данілов і посол Швеції Тиберг обговорили співпрацю у сферах кібербезпеки і Військово-морських сил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки та можливості його подальшого розширення.

Данілов подякував за підтримку, яку надає Швеція Україні у складні часи протидії зовнішній агресії та нестабільності безпекового середовища.

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"Ми дякуємо шведським друзям за допомогу, вона дуже відчутна", - зазначив Секретар РНБО України.

Данілов підкреслив важливість розширення співпраці між двома державами, зокрема, у сфері протидії кібер- та інформаційним загрозам.

"Війна поступово буде переміщуватися у кіберпростір, кібернетична зброя стане головною зброєю, і ми маємо бути готовим їй протистояти. Кібер- та інформаційна безпека - це наші ключові пріоритети", - наголосив Секретар РНБО України, додавши, що в питанні протидії гібридній загрозі Україна та Швеція мають спільний безпековий інтерес.

Своєю чергою, Т. Тиберг відзначив позитивну динаміку двосторонньої співпраці, зокрема, у питаннях навчання українських військових у рамках канадської місії UNIFIER та надання експертної підтримки в рамках реформи Служби безпеки України. Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні також висловив думку, що перспективним для України та Швеції є розширення співпраці у сфері Військово-морських сил, оскільки Україна та Швеція - "морські держави, і методи й структури захисту у нас дещо схожі".

Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації в Європі та світі, зокрема, в контексті нещодавніх переговорів у Нормандському форматі за участі Президента України Володимира Зеленського. О. Данілов наголосив, що під час перемовин Президент України не пішов на жодні поступки, і ніколи не перетне "червоні лінії", а для подальшого успіху "необхідний двосторонній рух".

Своєю чергою Т. Тиберг запевнив у незмінній підтримці з боку Швеції територіальної цілісності та суверенітету України, та висловив готовність надалі всебічно підтримувати нашу державу та розширювати двостороннє співробітництво.