Меру Обухова і ще чотирьом чиновникам повідомлено про підозру у привласненні землі для переселенців і учасників бойових дій, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що протиправний механізм організували міський голова разом із керівниками земельного та юридичного відділів, членами виконкому міськради та депутатом ще однієї міськради області.

Під виглядом реалізації у столичному регіоні державних соціальних програм із забезпечення житлом учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб зловмисники вивели із власності громади один гектар землі.

Ділянку, оформлену на підставних осіб місцевого обслуговуючого кооперативу, зловмисники передали київському забудовнику під зведення елітного комерційного житла. Прибуток від продажу квартир у житловому комплексі мав осісти у кишенях посадовців. Через дії зловмисників понад півтисячі громадян не отримають соціального житла.

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Наразі на незаконно вилучену земельну ділянку накладено арешт. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, п`ятьом організаторам схеми, включно з мером, здійснено повідомлення про підозру.

Викриття протиправної діяльності відбувалось під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області".