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20.12.19 13:13

Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч із 19 на 20 грудня оперативники територіальних управлінь стратегічних розслідувань і слідчих підрозділів Національної поліції провели масштабні відпрацювання нелегальних гральних закладів по всій Україні. Таким чином поліцейські припинили діяльність 152 закладів, велика частина з яких працювала під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. При цьому адміністрація деяких закладів намагалася перешкоджати правоохоронцям, забарикадувавши всі двері.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як з'ясувалося, у великих містах працювали казино і покерні клуби, а в невеликих містах і селищах - переважно зали з ігровими автоматами старого зразка.

Так, діяльність 8 підпільних казино припинено у містах Київ, Дніпро, Харків та Запоріжжя і 7 залів для гри у покер - у Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто вони мали грошовий номінал та в подальшому обмінювалися на реальні гроші. "Вхідний квиток" до казино та покерних залів міг коштувати кілька тисяч доларів США.

Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 01
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 02
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 03
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 04
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 05
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 06
Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хотіли чесних правил, але лобісти грального ринку вирішили, що вони сильніші, - нардеп Мотовиловець про рішення Кабміну щодо лотерей

Крім того, викрили 5 залів гральних автоматів у Запоріжжі та 132 інтерактивні клуби по всій Україні.

Вилучено 2375 одиниць грального обладнання: 2060 одиниць комп’ютерного обладнання, 181 гральний автомат, 107 столів для гри у покер і 27 електронних рулеток. Вартість вилученого обладнання становить приблизно 46 мільйонів гривень. Також було вилучено майже пів мільйона гривень, одержаних від клієнтів за можливість доступу до азартних ігор.

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Начальник управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Околіт зазначив: "Сьогодні вночі спеціалісти ДСР відпрацювали лише ті гральні заклади, які вважалися незаконними. А після рішення Кабінету міністрів будуть скасовані електронні системи. Тепер всі державні лотереї позбавляються можливості використовувати свої електронні системи. У зв’язку з цим, необхідно створити постійно діючі мобільні групи слідчих підрозділів та ДСР на місцях. Ці групи мають протидіяти, виявляти та документувати незаконний гральний бізнес".

Правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів незаконного грального закладу.

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