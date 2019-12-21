Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Наші гроші".

Відповідно до першого рішення Київради фірма отримала в оренду на 5 років ділянку площею 23,57 га на проспекті Перемоги, 83 для реконструкції та обслуговування логістично-адміністративного центру.

Згідно з другим рішенням "Діосестейт" отримав в оренду на 10 років три ділянки загальною площею 6,31 га на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 (літ. К, Г, З, І, Й, Н, О, Р, С) для будівництва будівель громадської забудови.

Ці ділянки "Діосестейт" отримав у зв’язку із набуттям права власності на будівлі, розташовані на них. Зауважимо, що більшість будівель колишнього заводу "АТЕК" зруйновані.

Фірма купила будівлі 6 та 7 лютого 2019 року у ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Разом з тим, як свідчать дані держреєстру судових рішень, 7 лютого на вказані будівлі був накладений арешт.

Арешт було накладено у рамках кримінального провадження, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції України за фактом незаконного заволодіння майном ПАТ "АТЕК". Це майно арештовувалося як власність "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Та вже 27 лютого арешт було скасовано.

ТОВ "Діосестейт" було створене у вересні 2016 року. У 2017 році засновником і директором фірми став Олексій Литвишко, колишній заступник начальника УМВС у Чернігівській області.

У травні 2018 року засновником "Діосестейту" став Анатолій Новіков, який пробув орієнтовно до 11 лютого 2019 року. Після чого його замінив Ігор Мусієв. А директором фірми досі залишається Литвишко.

З 2006 року Анатолій Новіков є співзасновником ТОВ "Промислово-комерційна фірма "Екоенерджі", керівником якого у 2007-2010 рр був голова СБУ Іван Баканов. До 2002 року засновником "Екоенерджі" був чоловік сестри дружини Баканова Олександр Бєляєв.

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Між тим, ще одним засновником "Екоенерджі" з 2008 року є віргінська компанія "Карат Консалтінг Трейдінг Лімітед". Ця ж віргінська компанія є засновником ТОВ "Екоінвест", керівником якого є Світлана Бєляєва, сестра дружини Івана Баканова. У середині 2000-х рр. співзасновницею "Екоінвесту" була дружина Баканова – Оксана Лазаренко.

Нагадаємо, що у 2014 році акціонерами ПАТ "АТЕК" стали Олексій Дмитрієнко (34%), Андрій Нагребельний (14%) та Марина Шейгас (36%).

Дмитрієнка називають людиною скандального судді Артура Ємельянова. Цей зв’язок підтверджується через ТОВ "Муллан", засновником якого разом з Дмитрієнком є Павло Малік з Відня – це бізнес-партнер подружжя Ємельянових. До слова, Ємельянов і Дмитрієнко – обидва з Донецька.

Марина Шейгас є адвокатом і бізнес-партнером Андрія Нагребельного, зокрема, по ТОВ "Фінансово-правова група "Лад".

Зі свого боку Нагребельний, який з квітня 2014 року був головою наглядової ради "АТЕКу", є засновником низку компаній. У липні-грудні 2019 року він очолював Києво-Святошинську райорганізацію ВО "Батьківщина". Від цієї партії Нагребельний влітку цього року балотувався до Ради в округу №95.

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Лариса Ільєнко (зліва) і Марина Шейгас (праворуч)

У сусідньому округу №94 теж від "Батьківщини" балотувалася Лариса Ільєнко, яка у 2016-2019 рр. була директором ПАТ "АТЕК". Наразі вона є головою Обухівської райради.

Саме при керівництві Ільєнко, а також Нагребельного і Шейгас вказані вище будівлі на просп. Перемоги, 83 і вул. Чистяківській, 20 у січні 2017 року були продані "АТЕКом" на користь ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна". Нацполіція перевіряє, чи був цей продаж формальним і чи не завдано "АТЕКу" збитки на 55 млн грн.

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З 22 жовтня керівником "АТЕКу" є Віталій Маковецький. Він очолює благодійний фонд Лариси Ільєнко "Київська Русь". Маковецький, відомий як ексвіцепрезидент Федерації ковзанярського спорту України, у 2010 році був засуджений за розбійний напад на бізнесмена.

Засновником ТОВ "ПАО Інвестмент лімітед Україна" була компанія "Нао Інвестмент Інкорпорейтед" з ОАЕ, кінцевим власником якої значилася кіпріотка Ольга Леонідоу. У вересні цього року "ПАО Інвестмент лімітед Україна" було ліквідоване.

Варто додати, що у 2016 році ТОВ "Інжерена група "Азов" (надалі – "Арей") отримала на території "АТЕКа" в оренду на кілька років приміщення для виробництва та ремонту військової техніки для потреб АТО. Однак, робота на території заводу закінчилася скандалом.

Крім того, на території "АТЕКу" з 2014 року базуються "корпуси" "Азова", який з 2016 року оформився у політичну партію "Національний корпус".