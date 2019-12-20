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20.12.19 13:46

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби до 12:30 окупанти двічі відкривали вогонь на донецькому напрямку.

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Після опівночі майже одночасно окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї почали обстрілювати наші позиції в районах Невельського і Славного. Перший обстріл тривав 40, а другий - 50 хвилин. З огляду на щільність вогню, а також наявну загрозу власному життю і здоров'ю, в обох випадках військовослужбовці Збройних Сил України були змушені адекватно відповісти противнику", - сказано в повідомленні.

За наявною інформацією, втрат з української сторони не зафіксовано.

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