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20.12.19 13:51

Рада врегулювала отримання статусу УБД військовослужбовцями Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №1197 "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил і Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій.

Рада врегулювала отримання статусу УБД військовослужбовцями Військово-морських сил і Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 317 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити, що до учасників бойових належать члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інші особи, які перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього і вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав та незаконними збройними формуваннями.

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Крім того, визначається, що порядок надання та позбавлення статусу зазначених вище учасників бойових дій визначається Кабінетом Міністрів України.

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