На окупованій території Донбасу збільшилася кількість злочинів найманців РФ проти місцевого населення, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Зокрема, 16 грудня військовослужбовці 1 АК пограбували одне з підприємств, яке має автомобільну та сільськогосподарську техніку, для подальшого продажу агрегатів і обладнання з метою власного збагачення.

Також повідомляється, що для недопущення проявів громадської непокори російські окупаційні адміністрації посилили адміністративно-поліцейський режим.

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"З 18 грудня введено заборону на виїзд жителів з окремих населених пунктів тимчасово окупованої території у Донецькій області. Відповідні контрольні заходи здійснюють підрозділи так званого "МВС" шляхом перевірки наявності місцевих мешканців за місцями прописки. Російська окупаційна адміністрація виправдовує такі дії необхідністю виявлення та протидії "українським диверсантам"", - йдеться в повідомленні.