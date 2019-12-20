Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.
"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 (Одеса) на користь ТОВ "Крок вперед"", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК "Думська", є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13.
"Ці документи, як вважає слідство, можуть бути за адресою Канатна, 10, через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників.
Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів", - йдеться в повідомленні НАБУ.
Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 364 КК України.