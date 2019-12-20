Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар, 13 (Одеса) на користь ТОВ "Крок вперед"", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК "Думська", є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13.

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"Ці документи, як вважає слідство, можуть бути за адресою Канатна, 10, через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ "Крок вперед" мали одних і тих самих бенефіціарних власників.

Наголошуємо, слідчі дії жодним чином не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Попередня правова кваліфікація – ч.2 ст. 364 КК України.