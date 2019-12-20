Співробітники "Київметробуду" протестують проти рейдерського захоплення компанії Микитасем

Про спроби Микитася захопити компанію заявили представники "Київметробуду" на мітингу в п'ятницю, 20 20 грудня, пише РБК Україна.

Учасники мітингу розповіли, що на одне з найбільших підприємств у країні замахнулись рейдери, які намагаються за допомогою "тітушок" і юристів "відрейдерити" компанію.

"Люди, які збираються провести тут прес-конференцію, намагалися вкрасти наше підприємство. З використанням "тітушок" вони не пустили нас на збори акціонерів, де прийняли ряд абсолютно неправомірних рішень", – заявив один із власників та кінцевий бенефіціар ПАТ "Київметробуд" Сергій Кияшко.

За його словами, такі дії схожі на почерк скандального Максима Микитася, який вже пограбував 13 тисяч киян в афері "Укрбуду", а тепер ще хоче "кинути" всіх киян на будівництві метро на Виноградар.

"Тепер ми точно розуміємо з опублікованого листування Микитася, що він уже фінансував цих рейдерів. І нинішня спроба рейдерського захоплення – його ідея. На цій прес-конференції буде людина, пов'язана з Микитасем – Володимир Петренко. Фактично – його діловий партнер. Саме через нього Микитась намагається взяти контроль над підприємством. З деякими з людей, що допомагають захоплювати "Київметробуд", ми раніше працювали, очевидно, що Микитась просто морочив голову", – підкреслив Кияшко.

За його словами, якщо раніше Микитась діяв тільки через Петренка, то зараз підключив головк Наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олега Токарєва.

"Ми з Олегом Токарєвим останні два роки рука об руку захищали підприємство від Микитася. Сьогодні ж Токарєв сидить з нашим спільним ворогом за одним столом. Закликаю Олега Миколайовича Токарєва схаменутися! Адже його дії наражають близько 2 тис. працівників "Київметробуду" на небезпеку опинитися на вулиці. Зусиллями рейдерів буде знищено єдине підприємство в Україні, яке здатне на такі роботи, які проводить "Київметробуд". Метро – стратегічний об'єкт, і відбувається – загроза національній безпеці", – попередив Кияшко.

У свою чергу начальник юридичного управління "Київметробуду" Олексій Лобода пояснив, чому засідання наглядової ради було незаконним.

"Проведені рейдерами збори були абсолютно нелегітимним тому, що на нього не було фізичного доступу для більшості акціонерів – невстановлені особи підозрілого вигляду не пустили акціонерів та їх представників – власників майже 60% акцій. У нас є підстави вважати, що для проведення зборів використані підроблені документи, а це – кримінальний злочин. Значить це зібрання було абсолютно нелегітимним і рішення не мають юридичної сили", – констатував Олексій Лобода.