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20.12.19 14:29

Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".

Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня.

"Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича і Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави", - йдеться в тексті документа.

Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. і Костянтина Мар’євича.

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Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

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