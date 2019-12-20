Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня.

"Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича і Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави", - йдеться в тексті документа.

Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. і Костянтина Мар’євича.

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Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".