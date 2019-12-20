Рада схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 323 народні депутати.

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Законопроєкт передбачає підвищення рівня соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони. Також під дію законопроєкту підпадають особи з інвалідністю з-поміж волонтерів, добровольців та учасників бойових дій на території інших держав, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни шляхом надання їм права на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Служби Держспецзв'язку, МВС України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.