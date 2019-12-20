Прокурори приїхали до суду, де вранці мали розглядати апеляцію на арешт Кузьменко

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з залу суду.

Вони приїхали близько півгодини тому, проте засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко не розпочинається.

На цей момент прокурори перебувають в кабінеті судді.

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Нагадаємо, засідання суду за апеляцією на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної з СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.