Про імпічмент Трампу, земельні протистояння і зміни до Конституції - сьогодні у "Свободі Слова Савіка Шустера"

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савика Шустерао 21:00. Дивіться на телеканалі "Україна" та в інтернеті @shusteronline.

Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"

Олександр Корнієнко, Голова партії "Слуга народу"

Андрій Білецький, Лідер партії "Національний корпус"

Олег Тягнибок, Лідер партії ВО "Свобода"

Марина Ставнійчук, Член Венеційської комісії від України (2009 - 2013)

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі

Олексій Мушак, Радник Прем'єр- міністра України з економічної політики

Микита Потураєв, Нардеп від "Слуги народу"

Вони говорять, а вирішує народ.