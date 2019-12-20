За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані його декларації.

У декларації наголошується, що 2 грудня Найєм за місцем основної роботи в "Укроборонпромі" отримав 310 521 грн зарплати.

Цензор.НЕТ звернувся до Найєма за коментарем, поки його одержати не вдалось.

На посаду заступника глави "Укроборонпрому" Мустафа Найєм був призначений у листопаді.

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Нагадаємо, у зв'язку з обмеженням фінансування Міністерством фінансів програм, через невиконання бюджету, цього року, вперше з 2014 року, може бути зірвано виконання державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що близько місяця тому Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавічус скаржився на низькі зарплати працівників концерну