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20.12.19 15:23

"Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV"

Партія "Європейська Солідарність" вважає обшуки на одеському телеканалі "Думська TV", які відбуваються зараз, прямим політичним тиском на незалежний телеканал.

"Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV"

Про це повідомляється на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Товариш" Ленін свого часу писав, що держава у своїй суті є апаратом насилля. Але європейська практика доводить, що держава є апаратом справедливості. і ми сьогодні перебуваємо прямо на роздоріжжі, щоб піти ленінським шляхом", - заявили в партії.

НАБУ, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, саме зараз займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить їм перешкоди в їхній журналістській діяльності, вилучає сервер і техніку приватного телеканалу, зазначають члени політсили.

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"Це сталося після того, як "Думская ТБ" активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Ми вбачаємо в цьому пряму помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів "Думская ТБ". Ми вважаємо, що це – перешкоджання журналістській діяльності та політичний тиск з бажанням позбутися незалежних або критичних до владних структур ЗМІ в Україні", - зазначають в "ЄС".

"Вимагаємо від Державного бюро розслідувань порушити справу щодо незаконних дій НАБУ, а від влади негайно припинити практику знищення свободи слова в Україні. Влада має поважати демократичні цінності, українських журналістів – що б вони не писали і не говорили в рамках безпеки і законів України – та навчитися сприймати критику", - зауважують у "ЄС".

"Ми разом з українським суспільством не допустимо впровадження репресивних інструментів російського штибу проти незалежних ЗМІ в Україні", - наголошують члени політсили.

Повідомляється, що "ЄС" звернулася до представника ОБСЄ з приводу захисту свободи слова Арлема Дезіра, до відповідних структур Ради Європи, які стежать за дотриманням свободи слова в країнах, які підписали відповідні конвенції, із закликом негайно звернути на це увагу та відреагувати.

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"Вважаємо, що нам треба визначитися – йдемо ми ленінським репресивним шляхом чи шляхом європейської справедливості, і в цьому зараз ключовий момент", - підсумували в партії.

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