"Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV"

Про це повідомляється на сайті політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Товариш" Ленін свого часу писав, що держава у своїй суті є апаратом насилля. Але європейська практика доводить, що держава є апаратом справедливості. і ми сьогодні перебуваємо прямо на роздоріжжі, щоб піти ленінським шляхом", - заявили в партії.

НАБУ, яке покликане боротися з корупцією в органах влади, саме зараз займається тиском на засоби масової інформації, не допускає на роботу журналістів, чинить їм перешкоди в їхній журналістській діяльності, вилучає сервер і техніку приватного телеканалу, зазначають члени політсили.

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"Це сталося після того, як "Думская ТБ" активно висвітлював тему визнання директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Ми вбачаємо в цьому пряму помсту за незалежну редакційну політику і критичні матеріали журналістів та авторів "Думская ТБ". Ми вважаємо, що це – перешкоджання журналістській діяльності та політичний тиск з бажанням позбутися незалежних або критичних до владних структур ЗМІ в Україні", - зазначають в "ЄС".

"Вимагаємо від Державного бюро розслідувань порушити справу щодо незаконних дій НАБУ, а від влади негайно припинити практику знищення свободи слова в Україні. Влада має поважати демократичні цінності, українських журналістів – що б вони не писали і не говорили в рамках безпеки і законів України – та навчитися сприймати критику", - зауважують у "ЄС".

"Ми разом з українським суспільством не допустимо впровадження репресивних інструментів російського штибу проти незалежних ЗМІ в Україні", - наголошують члени політсили.

Повідомляється, що "ЄС" звернулася до представника ОБСЄ з приводу захисту свободи слова Арлема Дезіра, до відповідних структур Ради Європи, які стежать за дотриманням свободи слова в країнах, які підписали відповідні конвенції, із закликом негайно звернути на це увагу та відреагувати.

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"Вважаємо, що нам треба визначитися – йдемо ми ленінським репресивним шляхом чи шляхом європейської справедливості, і в цьому зараз ключовий момент", - підсумували в партії.