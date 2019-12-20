У 2020 році плануємо просунутися в питанні миру, провести місцеві вибори і вийти на економічне зростання, - Корнієнко

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас багато завдань. Є завдання економічне: нам потрібно виходити на економічне зростання, на перегляд бюджету, на оновлення нашого макроекономічного прогнозу - це завдання більш для уряду, але парламент також повинен працювати", - заявив Корнієнко.

Серед політичних завдань він назвав "закінчення перезавантаження влади".

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"Наступний рік - це рік місцевих виборів. Ми вже побачили з реакції на зміни до Конституції, з питань децентралізації, місцеві еліти не думають так легко здавати ситуацію, вони планують перезавантажитися. Я хочу нагадати їм всім, як планувала перезавантажитися минула Верховна Рада, і чим це все закінчилося. На місцях теж треба оновити владу і люди самі розберуться, хто з мерів і місцевих депутатів плідно працював ці 5 років, а хто потребує переобрання", - сказав нардеп.

Корнієнко підкреслив, що завданням №1 буде мир.

"Також у нас є політичне завдання №1 - це мир. Ті ініціативи президента, які почалися, вони схвально сприймаються суспільством. І ми бачимо реальне просування", - заявив нардеп.

Він нагадав про обмін полоненими та про "нормандську зустріч".

"І сподіваємося, що наступного року ще просунемося в питанні миру", - додав Корнієнко.