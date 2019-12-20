Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні на сайті держрегулятора, 19 грудня в ефірі телеканалу було зафіксовано трансляцію пресконференції президента Російської Федерації Володимира Путіна (о 13:08), яка супроводжувалася плашкою "Москва. Наживо", з одночасною прямою трансляцією з вулиці Хрещатик у Києві, протитрованою плашкою "Нацкорпус перекрив Хрещатик".

"Текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю", - наголошується в повідомленні Нацради.

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Ці факти, на думку держрегулятора, мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення, радіомовлення та інформації.

За результатами перевірки регулятор ухвалить відповідне рішення.

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Як повідомлялося, Нацрада з телерадіомовлення в 2019 році неодноразово призначала позапланові перевірки телеканалу "НАШ", зокрема й за порушення програмної концепції.

Згідно з даними Державного реєстру фізичних і юридичних осіб-підприємців, бенефіціарним власником компанії "Наша Прага" є батько народного депутата Євгена Мураєва Володимир Мураєв.

Виручка ТОВ "Наша Прага" в 2017 році скоротилася на 27,3% - до 3,87 млн грн, чистий прибуток зріс у 4,6 разу - до 4,36 млн грн.