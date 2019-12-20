ВРП не стала звільняти суддю Саніна, який заборонив протести на Майдані після побиття студентів "Беркутом"

Про це йдеться на сайті ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

Півтора роки тому ВККСУ за підсумками співбесіди визнала Саніна таким, що не відповідає займаній посаді. Але у ВРП вирішили, що рішення комісії не було мотивованим.

"Вважаю, що виражена в балах оцінка судді Саніна за критеріями професійної етики і доброчесності, зазначена в рішенні комісії (611 за 670 мінімально необхідних), не є вмотивованою, оскільки не відображає повною мірою рівень цих характеристик судді Саніна. У рішенні зазначено бали, якими оцінено суддю Саніна щодо кожного з критеріїв, але відсутні будь-які докази та аргументи комісії з посиланням на конкретні обставини, за яких суддя не відповідає цим критеріям і, як наслідок, не відповідає займаній посаді", - заявив член ВРП Володимир Говоруха.

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На цьому засіданні ВРП також відмовилася звільнити Ліану Курило з посади судді Харківського апеляційного адміністративного суду та Станіслава Ричка з посади судді Заводського районного суду Кам'янського.

Нагадаємо, 30 листопада 2013 року в день розгону студентського Майдану Богдан Санін у відповідь на позов Київдержміськадміністрації прийняв рішення заборонити масові акції в центрі Києва з 1 грудня по 7 січня 2014 року. Це рішення стало формальним виправданням для декількох спроб штурму Майдану.

У квітня 2014 року рішення Саніна скасував Вищий адміністративний суд.