Держава може призупинити відшкодування ПДВ великим промпідприємствам

Про це МінПрому повідомило обізнане джерело в Державній податковій службі.

Як відомо, днями міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств та шляхи їхнього вирішення. При цьому міністр висловив упевненість у необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

Також Т. Милованов раніше оцінив очікуване падіння промислового виробництва в Україні поточного року на рівні 0,6%. За даними Держстату, в жовтні падіння у промисловості становило 5%, а виплавка сталі на українських металургійних підприємствах падає з вересня поточного року.

За оцінками експертів ринку, для подолання кризи в промисловості державі насамперед необхідно не посилювати тарифну та рентну політику, а також підвищити пропускну здатність "Укрзалізниці", яка в останні місяці не може вирішити проблему своєчасного транспортування експортних вантажів у напрямку портів та західного кордону. Ще одним важливим питанням є своєчасне відшкодування ПДВ для підприємств, що відвантажують левову частку своєї продукції на експорт.

Варто зазначити, що протягом останніх років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Різке припинення відшкодування ПДВ може вкрай негативно позначитися на їх роботі та призвести до дестабілізації української економіки.

Насамперед від невідшкодування ПДВ постраждають підприємства гірничо-металургійного комплексу, які відправляють на експорт понад 80% виробленої ними продукції. Сьогодні висока вартість сировини й низькі ціни на кінцеву продукцію не дають можливості металургійним підприємствам мати суттєві фінансові резерви.

Криза на підприємствах ГМК автоматично спричинить виникнення проблем у суміжників. Зокрема, це призведе до затягування і невиплату грошей за раніше укладеними контрактами та зривів договірних зобов'язань перед підрядними організаціями.

Своєю чергою для промислових міст найбільшою кризою може стати несвоєчасна виплата заробітних плат, а в перспективі й повне припинення виплат. Зокрема, це спричинить невиплату податків, утримуваних із зарплат, тобто проблему з виплатою пенсій і зарплат працівників бюджетної сфери.

Як відомо, вчора ЗМІ повідомили про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року.





