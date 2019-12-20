Вперше в історії України забезпечено право на безкоштовне медобслуговування всіх учасників бойових дій, добровольців і волонтерів, - Фріз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Фріз.

"Нарешті конструктивна опозиція отримала заслужену перемогу в боротьбі за права українців – проєкт Закону 1198 прийнято – 323 ЗА.

За її словами, відтепер учасники бойових дій на території інших держав, військовослужбовці та працівники ЗСУ, учасники АТО, а головне – добровольці та волонтери, – які отримали інвалідність внаслідок війни матимуть повноцінне право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МОУ, СБУ, СЗРУ, МВС України".

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №1198 "Про внесення змін до статті 13 Закону України" Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.