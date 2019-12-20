Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність"

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність" про політичні переслідування і тиск з боку влади.

"Врешті решт з’ясувалося, що ця "спецоперація" проводиться співробітниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом "касетного скандалу", з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського.

Фракція "Європейська Солідарність" у парламенті вчора оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення.

"Європейська Солідарність" пов’язує подібну активізацію пана Труби із спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни.

Читайте також: "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV"

Обшуки ДБР, санкціоновані заступником генпрокурора Каськом, в офісі партії "Європейська Солідарність" та обшуки НАБУ в офісі телеканалу "Думская ТБ" в Одесі відбулися одночасно, що свідчить про скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань.

Дії силовиків – це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українським громадянам замість реальних успіхів. Немає хліба, немає миру – то потрібні феєричні видовища.

Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема, в підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань.

Вимагаємо від влади припинити тиск на опозицію та незалежні ЗМІ, не ганьбити Україну перед світом і власним народом", - говориться в заяві.