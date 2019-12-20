Ми виставили 80% кандидатів на вибори в об'єднаних тергромадах, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, повідомив парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Післязавтра вибори в об'єднаних територіальних громадах. Ми виставили 80% кандидатів - найбільше за всі партії. Найближчий наш переслідувач – партія "Батьківщина" - 50% або навіть 45%. І ми бачимо великий інтерес молодих людей, людей які не були у владі на місцях. Вони побачили цей тренд, що можна потрапити в парламент, якщо ти був підприємцем, вченим і громадським діячем", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, місцеві вибори були призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 3 об'єднаних територіальних громадах, у Волинській області - у 2 ОТГ, у Дніпропетровській області - у 5 ОТГ, у Донецькій області - в 1 ОТГ, у Житомирській - в 1 ОТГ, у Закарпатській області - у 9 ОТГ, у Запорізькій області - у 8 ОТГ, в Івано-Франківській області - у 6 ОТГ, у Київській області - в 2 ОТГ, у Кіровоградській області - у 6 ОТГ, у Луганській області - в 1 ОТГ, у Миколаївській області - у 2 ОТГ, в Одеській області - у 5 ОТГ, у Полтавській області - у 6 ОТГ, у Рівненській області - у 9 ОТГ, у Тернопільській області - у 4 ОТГ, у Харківській області - у 4 ОТГ, у Херсонській області - у 2 ОТГ, у Хмельницькій області - у 4 ОТГ, у Чернівецькій області - в 1 ОТГ, у Чернігівській області - у 5 ОТГ.

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