ЄС додатково виділив 8 млн євро для допомоги постраждалим від конфлікту на Донбасі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Понад п'ять років конфлікту, що триває, виснажили можливості людей піклуватися про свої основні потреби. ЄС продовжує допомагати найуразливішим людям обабіч контактної лінії. Це фінансування допоможе їм витримати суворі зимові умови", - сказав комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Ці кошти будуть витрачені на забезпечення тих, хто живе уздовж контактної лінії, обабіч неї, обігріву і доступу до води.

"Це (фінансування - ІФ) також допоможе відремонтувати медичні заклади та школи, пошкоджені під час військових дій, спростити доступ до медичних послуг та постачання медичного обладнання та ліків", - йдеться у повідомленні.

Отже, обсяг коштів, які ЄС надав на гуманітарну допомогу Україні в 2019 році, сягнув 23 млн євро.