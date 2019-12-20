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20.12.19 16:17

"Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором

У ВР зареєстровано законопроєкт "Голосу" про заборону сепаратних переговорів з державою-агресором.

"Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором

Про це повідомляє пресслужба політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт закону 2612 запроваджує кримінальну відповідальність і адекватну протидію сепаратним переговорам з представниками держави-агресора, а також додаткові механізми зменшення інформаційного впливу держави-агресора на громадян України", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, законопроєкт розширює поняття "державна зрада" та встановлює відповідальність за вступ без належного уповноваження органів державної влади України в переговори щодо внутрішньої та зовнішньої політики України з посадовими особами іноземної держави, визнаної Верховною Радою України агресором.

Пропонується покарання за сепаратні переговори - позбавлення волі на 13-15 років з можливою конфіскацією майна.

Законопроєкт також зобов’язує Службу безпеки України вживати заходів для запобігання та протидії таким переговорам з посадовими особами держави-агресора.

Для медіа, які поширюють інформацію, що виправдовує злочин агресії проти України чи окупації територій України, передбачено накладення санкцій у розмірі 25% від ліцензійного збору.

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