Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов

У результаті, СБУ і поліція виявили діяльність 14 постачальників послуг інтернету й компаній, що займається наданням послуг розміщення обладнання, даних і web-сайтів, які сприяли незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначені дії дозволили призупинити доступ українських інтернет-користувачів до функціонування 154 сайтів, через які надавались послуги азартних ігор в онлайн-казино.

Слід зазначити, що протиправна діяльність вказаних сайтів була зумовлена з використанням банківських рахунків Російської Федерації за допомогою яких забезпечувалося відмивання грошових коштів отриманих від азартних ігор. Тому дії даних суб’єктів, зокрема, підпадають під статті - фінансування тероризму, відмивання коштів і ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах.

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