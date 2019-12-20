Ставки за кредитами в Україні знижуватимуться, - банківський експерт Хелемський

"У 2020 році споживачам банківських послуг - як ритейлу, так і корпоративним клієнтам - слід очікувати зниження вартості кредитних ресурсів. Національний банк України продовжить політику зниження облікової ставки. В принципі, це загальносвітовий тренд - центробанки різних країн світу активно знижують базові ставки", - заявив Хелемський.

Хелемський нагадав, що облікова ставка є похідною від ризику. На думку Хелемського, ризики для України мінімізуються, свідченням чого є зниження відсоткових ставок за облігаціями зовнішньої і внутрішньої державної позики України. Тому пом'якшення монетарної політики Національного банку України та зниження облікової ставки є закономірним процесом.

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Зазначимо, що 12 грудня правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних. Це п'яте зниження облікової ставки за рік - ще на початку 2019 року цей показник становив 18%. НБУ декларує мету знизити облікову ставку до 8% в 2021 році.