Поліцейські відпрацювали понад 500 гральних закладів по всій Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України.
Мобільні групи продовжують роботу.
"Звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.