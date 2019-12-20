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20.12.19 16:41

Поліцейські відпрацювали понад 500 гральних закладів по всій Україні

Мобільні групи, до складу яких входять працівники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, оперативних і слідчих підрозділів, продовжують відпрацювання по всій території України.

Поліцейські відпрацювали понад 500 гральних закладів по всій Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Станом на 15:00 працівники поліції вже відпрацювали понад 500 закладів у всіх регіонах України.

Мобільні групи продовжують роботу.

"Звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення функціонування таких закладів повідомляти інформацію на спецлінію "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

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