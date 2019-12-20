Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Так, учасники громадської організації "Автоєвросила" влаштували акцію під стінами Уряду з проханням розглянути два законопроекти – Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу № 2342 та Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України №2345.

Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання Уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній раді.

Зазначається, що до прийняття нових законів, поліція накладати штрафи на власників євроблях не буде.