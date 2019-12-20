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20.12.19 16:54

Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС

Сьогодні відбулася нарада за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича та представників Національної поліції України, на якому розглядалося питання розмитнення автомобілів на єврономерах.

Кабмін і "Автоєвросила" досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку МВС у фейсбуці.

Так, учасники громадської організації "Автоєвросила" влаштували акцію під стінами Уряду з проханням розглянути два законопроекти – Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу № 2342 та Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України №2345.

Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання Уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній раді.

Зазначається, що до прийняття нових законів, поліція накладати штрафи на власників євроблях не буде.

Кабмін і Автоєвросила досягли компромісу у питаннях розмитнення євроблях, - МВС 01

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