"Увійдуть усі верстви населення", - заступник секретаря РНБО Коваль про нову систему територіальної оборони

Про це в інтерв'ю "АрміяInform" розповів перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, якого кілька днів тому призначили відповідальним за територіальну оборону, інформує Цензор.НЕТ.

"Територіальна оборона спиратиметься і включатиме в себе юнаків і дівчат віком від 16 років, людей похилого віку. Дуже похилого. Вікових цензів фактично не існуватиме", - сказав Коваль.

За його словами, за основу під час розробки нової системи територіальної оборони взяли досвід Литви.

"Ми тут щільно співпрацюємо з литовськоми територіалами, врахували їхніх стрільців, і загалом досвід територіальної оборони литовців. Це дуже хороший досвід. Тим паче, литовська сторона надала своє бачення перспективи. У поляків теж бригадна конструкція і у Варшаві засновуватимуть дві бригади. Естонія поділилася власною специфікою", - розповів він.

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Спочатку планувалося, що в кожній області буде по одній бригаді територіальної оборони, але в ці плани вирішили внести корективи.

"Усе залежатиме, яка це область. У нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об'єктів. Тому там, звичайно, слід робити потужну організацію", - пояснив Коваль.

"Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди ввійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького населеного пункту - села, закінчуючи промисловим мегаполісом", - додав він.

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