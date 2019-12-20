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20.12.19 17:27

УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням повернути Київській патріархії і УПЦ Київського патріархату державну реєстрацію, яку вона мала до 30 січня 2019 року.

УПЦ КП просить Зеленського повернути Київській патріархії держреєстрацію

"Київська патріархія звертається до гаранта Конституції президента України зі щирим проханням - повернути Київській патріархії і УПЦ Київського патріархату державну реєстрацію, яку вона мала до 30 січня 2019 року", - йдеться в заяві, яку оприлюднено на форумі "На захист Київського патріархату" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У зверненні нагадується, що Київська патріархія судиться з Православною церквою України (ПЦУ) і Міністерством культури вже близько пів року. "Київська патріархія перебуває у стані судових вивчень і рішень. Усім відомо, що суди в Україні корумповані. Цього не можна сказати про кожного суддю, але загальна оцінка судів негативна", - зазначають в УПЦ КП.

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Як повідомлялося, останнім часом патріарх Української православної церкви (Православної церкви України) Філарет неодноразово заявляв що УПЦ КП продовжує існувати, і що він не має наміру виконувати три умови Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом - умови Томосу щодо переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням із Фанаром.

20 червня, Збори, проведені почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП. Сам Філарет допустив існування в Україні трьох православних церков. При цьому він зазначив, що якщо Православна церква України під керівництвом митрополита Епіфанія захоче об'єднатися з УПЦ КП, то ніхто заперечувати не буде, а якщо ж ні, то вона буде існувати окремо.

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У ПЦУ заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором, а їхнє рішення є нікчемними у юридичному і канонічному плані. 24 червня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення, згідно з яким Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією.

Однак у грудні синод ПЦУ вирішив створити для Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Він також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва. Також собор ПЦУ закликав почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції.

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