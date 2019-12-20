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20.12.19 18:27

Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg

Стрімке зростання української гривні до американського долара від початку 2019 року зробив її світовим лідером за темпами зміцнення.

Гривня обійшла всі валюти світу за темпами зміцнення в 2019-му, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інфографікою агентства, українська національна валюта зміцнилася до долара на 19%, тоді як російський рубль і єгипетський фунт, які йдуть на другій-третій позиції, зміцнилися на 12%.

"Нинішнє лідерство у світі за темпами зміцнення гривні (до долара США. - Ред.) може допомогти переконати більше українців, що життя за кордоном не є кращим, ніж удома", - йдеться в повідомленні.

В Bloomberg також зазначили, що в 2016 році зарплата в Польщі (в доларовому еквіваленті) була в чотири рази вища за українську, зараз ця різниця скоротилася до 2,5 рази, що може мати важливе значення для українців.

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