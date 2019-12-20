НАБУ і САП повідомили екснардепу Полякову про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У п'ятницю, 20 грудня 2019 року, за погодженням прокурорів САП детективи НАБУ повідомили ще одному (уже третьому) народному депутату України VIII скликання про підозру в незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за винаймання житла в столиці. Крім того, вказаному ексдепутату інкримінується вчинення ще одного злочину - а саме внесення недостовірних відомостей в декларації за 2016-2017 роки", - повідомляє пресслужба САП.

Як стало відомо агентству, йдеться про народного депутата VIII скликання від "Народного фронту" Максима Полякова.

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Як встановило слідство, екснардеп з кінця 2016 року проживав у власній квартирі в Києві, але продовжував отримувати компенсацію за нібито оплату номера в готелі "Київ". За період з лютого 2018 року по серпень 2019 року він отримав 367 тис. грн виплат.

Також було встановлено, що ексдепутат у декларації за 2016 рік свідомо не вказав придбання квартири вартістю 10,91 млн грн і дорогих предметів побуту. У декларації за 2017 рік колишній нардеп не вказав 5,24 млн грн доходів і 5,19 млн грн витрат у зв'язку з придбанням квартири.

Ексдепутату інкримінують ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.