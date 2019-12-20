Колишній російський в'язень Литвинов назвав імена людей, які його викрали

Про це він розповів автору матеріалу "З колгоспника - в "карателі" і назад: історія колишнього в'язня Кремля Сергія Литвинова" на Цензор.НЕТ.

За словами Литвинова, в серпні 2014 року у нього виник абсцес зуба. Фельдшер в селі Комишня на Луганщині (підконтрольна Україні територія. - Ред.) Не зміг йому допомогти, і чоловік відправився лікуватися в Тарасівську лікарню, розташовану в Ростовській області.

"У цю лікарню надійшло троє" ополченців ". Дадонов, Заболотний і Бережний - їх прізвища. Вони до мене приставали кожен раз, як я виходив покурити. Якось вони мене запитали:" Ти референдум проводив? "Кажу:" Я ніякої референдум не проводив, він мені не потрібен. Я годую родину, а в політику я не лізу ", - розповів Литвинов.

Пізніше один з бойовиків подзвонив Павлу Арефьеву, на той момент - оперуповноваженому відділу карного розшуку Луганського міськуправління МВС.

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Той з десятком людей під'їхав до лікарні, викрав Сергія Литвинова і відвіз його до озера. Там з нього намагалися вибити зізнання вбивствах.

"Мене з машини витягли за ногу. Вони дістали електричну котушку, дістали каністру води, щоб облити тіло. Коли тебе обливають водою і пускають струм, тебе підкидає так, що ти все скажеш .... Потім вони дістали ножі з чохлів. Почали протикати мені шкіру на спині. Я кричав від болю. Вони направляли на мене камеру. Я говорив, що нічого не знаю і я не "каратель", - згадує Литвинов.

Дані МВС РФ і українського сайту "Миротворець" підтверджують перебування Дадонова, Заболотного та Бережного в лікарні Тарасівської району в той же період, коли там лікувався Сергій Литвинов.

Крім того, за даними МВС РФ, двоє з них - Заболотний і Бережний, потрапили в Тарасівську лікарню після переправи з декількома десятками "ополченців" через Сіверський Донець на територію Росії. Їм довелося відступати з хутора Кружилівка Станично-Луганського району після бою з силами Національної гвардії України.

Після катувань в лісі бойовики передали Сергія Литвинова російським силовикам. Ті спочатку звинуватили його у військових злочинах, пізніше звинувачення були перекваліфіковано на бандитизм.

Російський суд засудив Сергія Литвинова до 8,5 років ув'язнення. Влітку 2019 року його передали Україні і відправили в колонію в Харківській області. 12 липня президент Володимир Зеленський помилував Литвинова.

Повністю історію Сергія Литвинова можна прочитати тут.