Газова війна: готовність Росії підписати контракт про транзит пов'язана з санкціями за "Північний потік-2", - Коболєв

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сказав в ефірі радіо "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже серйозні побоювання у наших контрагентів з приводу введення американських санкцій. Я точно знаю, що лобісти з боку "Газпрому" в Сенаті США доклали чимало зусиль і кажуть: все добре, не переживайте, договір буде, санкції вводити не потрібно", - сказав він.

Коболєв висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп підпише проголосований в Сенаті законопроєкт і санкції наберуть чинності, що "дуже сильно допоможе Україні як на переговорах, так і в майбутньому".

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.

Переговори тривали впродовж 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.

У п'ятницю, 20 грудня, черговий раунд газових переговорів проходить у Мінську. У них беруть участь міністр енергетики України Олексій Оржель і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

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