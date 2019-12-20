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20.12.19 20:47

Антикорупційний суд призначив екснардепу 370 тис. грн застави у справі про незаконне отримання компенсації за житло

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому народному депутату VII скликання, підозрюваному в отриманні незаконної компенсації за житло, заставу в розмірі 370 тис. грн.

Антикорупційний суд призначив екснардепу 370 тис. грн застави у справі про незаконне отримання компенсації за житло

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Також екснардепа зобов'язали повідомляти детективам Національного антикорупційного бюро України про зміну місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання детективам НАБУ свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право залишити Україну.

Нагадуємо, 18 грудня екснардепу повідомили про підозру в незаконному отриманні 361,5 тис. грн компенсації нібито за оплату номера в готелі "Київ". Слідство встановило, що на початку березня 2017 року він отримав у спадок квартиру в Києві, але приховав цей факт і надалі отримував компенсаційні виплати з держбюджету.

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про колишнього депутата, члена фракції "Блок Петра Порошенка" Руслана Сольвара.

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