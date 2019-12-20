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20.12.19 21:17

СБУ вимагає від Приватбанку узгоджувати іноземні позови проти Коломойського

Служба безпеки України висловила керівництву ПриватБанку невдоволення тим, що державний банк судиться з колишнім власником банку (Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим) в іноземних юрисдикціях, не погоджуючи такі дії з СБУ і Генпрокуратурою, і просить на майбутнє без отримання такого "попереднього узгодження" утриматися від пред'явлення нових таких позовів.

СБУ вимагає від Приватбанку узгоджувати іноземні позови проти Коломойського

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Схеми" з посиланням на лист від 17 грудня 2019 за підписом заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

"Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях і міжнародних арбітражах зі стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких призвели до доведення банку до неплатоспроможності", - йдеться в листі.

В СБУ підкреслили, що необхідно "забезпечити обов'язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України та Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів за межами території України, з зазначеними органами".

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"З урахуванням згаданих норм чинного законодавства, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні про вчинення злочинів у банківській сфері", - додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк ініціював новий судовий процес проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Ізраїлі. У судових позовах націоналізований банк намагатиметься стягнути близько 600 млн доларів.

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