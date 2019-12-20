Суд зменшив з 6 до 2 млн грн заставу ексзаступнику голови МінТОТ Гримчаку, підозрюваному в отриманні хабаря

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на порталі Судова влада України, замість 5 млн 999 тис. 283 гривень ексчиновника зобов'язали заплатити 1 млн 999 тис. 761 гривень.

"Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1041", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.