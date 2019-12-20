Україна і Росія підписали документ про транзит газу, - "Газпром"

Про це заявив керівник російської компанії "Газпром" Олексій Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Бі-бі-сі".

"Російська і українська сторони підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу територією України і врегулювання взаємних вимог", - сказав він.

Текст документа був узгоджений напередодні на тристоронній консультації в Берліні.

Термін чинного контракту на транзит газу закінчується 31 грудня.

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом вдасться досягти конструктивного результату.

Переговори тривали впродовж 19 грудня за участю міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та очільник російського "Газпрому" Олексій Міллер.

У п'ятницю, 20 грудня, черговий раунд газових переговорів проходить у Мінську. У них беруть участь міністр енергетики України Олексій Оржель і глава російського "Газпрому" Олексій Міллер.

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