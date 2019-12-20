Група осіб перешкоджали виведенню затриманої, тому виникла сутичка. Наразі конфлікт вичерпано, - Нацполіція про суд над Кузьменко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні в Апеляційному суді мало відбутися засідання щодо розгляду апеляційної скарги на рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваній у скоєнні кримінального злочину. Через те, що на засідання не з'явилися окремі учасники процесу, головуючий вирішив перенести засідання.

Однак, підозрювана відмовилася залишати зал суду. Виконуючи рішення суду, правоохоронці створили коридор для того, щоб вивести підозрювану. Під час цього сталася сутичка з громадянами, які перешкоджали правоохоронцям.

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Представники правоохоронних органів відновили правопорядок і конвоювали затриману в ізолятор тимчасового утримання".

20 грудня засідання суду щодо апеляції на арешт Кузьменко мало розпочатися о 10:45. Представники прокуратури на нього не з'явилися і, за інформацією екснардепки Оксани Корчинської, проводити розгляд апеляції суд не планував: заявка на доставку підозрюваної із СІЗО в суд не подавалася. Привезли Юлію Кузьменко тільки завдяки зусиллям адвоката. Після спроби суду перенести розгляд справи на 24 грудня активісти, друзі, рідні та колеги Кузьменко відмовилися покидати зал суду і зажадали прибуття прокурорів.

О 14:30 прокурори приїхали до суду, але засідання так і не розпочалося.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".