Поліцейські закрили понад 5300 гральних закладів, вилучено обладнання на 50 млн гривень, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз співробітники Нацполіції зупинили роботу більш ніж 5300 гральних закладів у всіх регіонах України. Вилучено обладнання приблизно на 50 млн гривень", - написав він.

Глава уряду зазначив, що рішення Кабміну виконуються негайно.

"Зараз залучено 715 мобільних груп зі складу працівників слідчих підрозділів, а також Департаменту стратегічних розслідувань. За дорученням Ппезидента співробітники СБУ встановили, де саме функціонують підпільні казино і гральні заклади, які "кришують" правоохоронці", - додав він.

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"Відбуваються обшуки. Відкрито низку кримінальних проваджень. Триває досудове слідство", - підсумував Гончарук.

Раніше повідомлялося, що поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

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