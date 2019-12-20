Найманці "ЛНР" використовують проти української армії російський штурмовий гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Після того, як 9 грудня 2019 року представники незаконних збройних формувань "ЛНР" обстріляли позиції поблизу населеного пункту Луганської області, прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ГПУ під час огляду місця події виявили та вилучили відстріляний боєприпас.

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Йдеться про гранату, випущену з реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 року випуску, виробництва РФ. У Збройних Силах України виріб РШГ-1 "Таволга" на озброєнні не перебував і не перебуває.

Ці докази будуть використані у справах проти Росії в міжнародних і національних судах, як свідчення участі і фінансування РФ тероризму.