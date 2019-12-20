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20.12.19 22:43

Найманці "ЛНР" використовують проти української армії російський штурмовий гранатомет "Таволга", - ГПУ. ФОТО

Генеральна прокуратура України задокументувала черговий факт використання озброєння армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Найманці ЛНР використовують проти української армії російський штурмовий гранатомет Таволга, - ГПУ 01

Після того, як 9 грудня 2019 року представники незаконних збройних формувань "ЛНР" обстріляли позиції поблизу населеного пункту Луганської області, прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ГПУ під час огляду місця події виявили та вилучили відстріляний боєприпас.

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Йдеться про гранату, випущену з реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 року випуску, виробництва РФ. У Збройних Силах України виріб РШГ-1 "Таволга" на озброєнні не перебував і не перебуває.

Ці докази будуть використані у справах проти Росії в міжнародних і національних судах, як свідчення участі і фінансування РФ тероризму.

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