Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.12.19 23:01

Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко. ВIДЕО

Колишній Генеральний прокурор України (2016-2019 рр.) Юрій Луценко заявив про подробиці свого знайомства з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Луценко зазначив: "Запрошення відвідати Джуліані я отримав від одного з моїх підлеглих, регіонального прокурора, який знав Фрумана і Парнаса. Мене запрошував особисто Джуліані, з яким я був знайомий раніше. Фруман і Парнас були на зустрічі, Джуліані, сказав "якщо буде потреба, будете спілкуватися між собою".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100