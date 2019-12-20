Запрошення від Джуліані я отримав від мого підлеглого, який знав Фрумана і Парнаса, - Луценко. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Луценко зазначив: "Запрошення відвідати Джуліані я отримав від одного з моїх підлеглих, регіонального прокурора, який знав Фрумана і Парнаса. Мене запрошував особисто Джуліані, з яким я був знайомий раніше. Фруман і Парнас були на зустрічі, Джуліані, сказав "якщо буде потреба, будете спілкуватися між собою".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.