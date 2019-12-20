Українська стрічка "Плем'я" режисера Слабошпицького увійшла в список 50 найкращих фільмів десятиліття за версією Rolling Stone

Список "50 найкращих стрічок 2010-х років" опубліковано на сайті журналу Rolling Stone, інформує Цензор.НЕТ.

Стрічка Мирослава Слабошпицького "Плем'я" посідає в ньому 48 місце з 50.

"Ця безрадісна драма, в якій немає субтитрів, озвучки чи музику, у виконанні глухого непрофесійного актора, який спілкується за допомогою мови жестів, перетворює сценарій "Повелителя мух" в захоплюючу кінематографічну вправу", - описує фільм видання.

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На першій позиції списку розташувалася картина 2016 року "Місячне світло", за нею йде "Соціальна мережа" (2010), а замикає трійку найкращих за версією Rolling Stone "Корпорація "Святі мотори"(2012).

"Плем'я" було першим повнометражним фільмом у кар'єрі Мирослава Слабошпицького. На Каннському кінофестивалі в 2014 році фільм отримав одразу три нагороди, зокрема Гран-прі. "Плем'я" розповідає про життя в інтернаті для глухонімих підлітків.