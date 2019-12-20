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20.12.19 23:27

У Подільському районі Києва під час пожежі в 16-поверхівці загинуло 2 особи, - ДСНС. ФОТО

У Подільському районі Києва під час пожежі в 16-поверховому будинку загинули 2 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Подільському районі Києва під час пожежі в 16-поверхівці загинуло 2 особи, - ДСНС 01

20 грудня о 20:25 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 16-поверховому житловому будинку на Квітневому провулку 6 у Подільському районі столиці.

По прибуттю, пожежники встановили, що займання виникло в одній із квартир на 9 поверсі і відразу почали евакуацію людей з верхніх поверхів.

О 21:19 пожежу локалізували, о 22:01 ліквідували.

У Подільському районі Києва під час пожежі в 16-поверхівці загинуло 2 особи, - ДСНС 02

Рятувальники евакуювали 15 осіб, із них 3 дітей, врятували 4 особи (зокрема дитину, яку направили до Охматдиту для обстеження). Також під час розвідки в згорілій квартирі пожежники виявили тіла 2 осіб.

У Подільському районі Києва під час пожежі в 16-поверхівці загинуло 2 особи, - ДСНС 03

Причина займання встановлюється.

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