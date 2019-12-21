Росія виплатить $3 млрд боргу перед "Нафтогазом" грошима, - Єрмак

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь у сьогоднішніх переговорах у Мінську.

"Ми повертаємося додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", - повідомив Єрмак.

Він додав, що виплата боргу "Газпрому" відбудеться грошима. Зазначимо, що раніше обговорювалися варіанти погашення боргу газом, а також активами "Газпрому", які заарештували на вимогу "Нафтогазу" в Європі.

Він зазначив, що детальніше про домовленості щодо газу можна буде дізнатися під час пресбрифінгу в Офісі Президента. Його запланували на 21 грудня.

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