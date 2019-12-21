Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка утримують в ІТТ і не дають побачень з дружиною, щоб змусити свідчити, - адвокат Круговий

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив адвокат Антоненка Дмитро Круговий, інформує Цензор.НЕТ.

Адвокат зазначає, що тримання в ІТТ не має перевищувати 3 діб, потім підозрюваного мають доставити в СІЗО.

Круговий також повідомив, що Антоненку досі не дали побачення з дружиною. На його думку, це спосіб тиску, щоб примусити свідчити.

"Це, ймовірно, такий спосіб тиску для примушування надавати показання. Ми будемо їх давати, але всьому свій час. Слідство 3,5 року не спромоглося знайти мотиви і докази, а від нас хочуть щоб ми пригадали, що Андрій робив у той час" , - написав він.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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