Після пожежі в одеському коледжі з ДСНС звільнено начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Федорчака

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління ДСНС.

Генерал-майор служби цивільного захисту, начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області Віктор Федорчак звільнений зі служби цивільного захисту.

Також звільнено із займаної посади заступника начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Одеській області Михайла Вовка.

Наказом ДСНС України від 20 грудня на посаду начальника Головного управління ДСНС України в Одеській області призначено полковника Вадима Шулюка.

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Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.