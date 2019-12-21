Відкриття ринку землі було частиною програми Зеленського, і виборці його підтримали, - Стефанчук

Про це Стефанчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кожен з нас має вчитися бути власником. Наше завдання - зробити все, щоб кожен українець відчув себе відповідальним за свою власність, суспільство, країну. Відповідальності вчаться, і вона починається з елементарного рівня - відчути себе власником на землі", - сказав перший віцеспікер Ради.

Він нагадав, що право власності включає три повноваження - володіння, користування і розпорядження.

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"18 років у нас немає права розпорядження землею, тому що був введений мораторій. Тому ми сьогодні хочемо відновити історичну справедливість і можемо зробити разом те, що було зроблено в 1861 році, - скасувати кріпосне право на землю", - зазначив Стефанчук.

За його словами, пункт про відкриття ринку землі є в програмі чинного президента - таким чином, виборці, які проголосували за Зеленського, підтримали це рішення.

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